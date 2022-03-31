Иордания хочет открыть бизнес-представительство в Азербайджане

Иордания в ближайшем будущем хочет открыть новые бизнес-представительства в Азербайджане, Алжире и России.

Иордания в ближайшем будущем хочет открыть новые бизнес-представительства в Азербайджане, Алжире и России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в Ассоциации бизнесменов Иордании (JBA).

Этот вопрос обсуждался на двусторонних встречах представителей JBA, проводимых в рамках выставки Dubai EXPO 2020 в ОАЭ .

Гендиректор Ассоциации Тарек Хиджази отметил, что у организации есть члены, представляющие более чем 10 секторов, таких как промышленность, сельское хозяйство, финансы, туризм, торговля, образование, транспорт, энергетика и ИКТ. За 37 лет своей деятельности JBA создала 28 совместных советов, подписала 29 меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве с более чем 50 странами.