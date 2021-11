Инвесторы возвращаются в нефтегазовую отрасль

Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в III квартале сократила вложения в несколько фармацевтических и финансовых компаний. При этом она увеличила свой пакет акций в нефтегазовом гиганте Chevron Corp.

Как передает Report со ссылкой на finmarket, Berkshire сократила вложения в ряд фармакологических компаний, а также в Visa Inc., Mastercard Inc. и U.S. Bancorp.

В то же время инвесткомпания Баффета увеличила свой пакет акций в Chevron Corp., после того, как в январе-июне 2021 года она сокращала инвестиции в этого нефтепроизводителя.

Позиции Berkshire в акциях Apple Inc. и Bank of America Corp., являющихся ее крупнейшими инвестициями, в минувшем квартале не изменились.

Между тем, миллиардер Карл Айкан в прошлом квартале купил акции Southwest Gas и продал бумаги производителя сланцевой нефти Occidental Petroleum.

Отметим, в мае 2020 года Berkshire Hathaway продала все акции авиакомпаний после того, как спрос на авиаперевозки сократился более чем на 95% из-за пандемии коронавируса.