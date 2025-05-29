Инвесторов из Саудовской Аравии в Азербайджане привлекают энергетика, туризм и сельское хозяйство

16:09

Инвесторы из Саудовской Аравии проявляют интерес в Азербайджане в основном к трем сферам - энергетике, сельское хозяйство и туризм.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана.

"Проекты, реализуемые в сфере возобновляемых источников энергии, а также сельского хозяйства и туризма, считаются привлекательными для инвесторов из Саудовской Аравии", - отметили в агентстве.

В KOBİA подчеркнули, что на втором заседании Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия в мае 2023 года в Шуше делегации Саудовской Аравии были представлены инвестиционные возможности на освобожденных азербайджанских территориях. "Эта презентация сыграла значительную роль в формировании интереса саудовских инвесторов к проектам, которые могут быть реализованы на этих территориях. Пятое заседание Совета с участием 70 предпринимателей в одном из туристических объектов создало возможность для представления туристического потенциала Азербайджана широкой аудитории", - добавили в агентстве.

Компании Саудовской Аравии также заинтересованы в таких инициативах, как "зеленая" энергетика и "умное село".