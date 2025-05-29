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Инвесторов из Саудовской Аравии в Азербайджане привлекают энергетика, туризм и сельское хозяйство

Инвесторов из Саудовской Аравии в Азербайджане привлекают энергетика, туризм и сельское хозяйство 16:09
Бизнес
29 мая 2025 г. 16:46
Инвесторов из Саудовской Аравии в Азербайджане привлекают энергетика, туризм и сельское хозяйство

Инвесторы из Саудовской Аравии проявляют интерес в Азербайджане в основном к трем сферам - энергетике, сельское хозяйство и туризм.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана.

"Проекты, реализуемые в сфере возобновляемых источников энергии, а также сельского хозяйства и туризма, считаются привлекательными для инвесторов из Саудовской Аравии", - отметили в агентстве.

В KOBİA подчеркнули, что на втором заседании Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия в мае 2023 года в Шуше делегации Саудовской Аравии были представлены инвестиционные возможности на освобожденных азербайджанских территориях. "Эта презентация сыграла значительную роль в формировании интереса саудовских инвесторов к проектам, которые могут быть реализованы на этих территориях. Пятое заседание Совета с участием 70 предпринимателей в одном из туристических объектов создало возможность для представления туристического потенциала Азербайджана широкой аудитории", - добавили в агентстве.

Компании Саудовской Аравии также заинтересованы в таких инициативах, как "зеленая" энергетика и "умное село".

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Версия на английском языке Saudi investors interested in Azerbaijan's energy, tourism and agriculture
Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı sərmayədarlarının Azərbaycanda maraqlı olduğu sahələr açıqlanıb

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