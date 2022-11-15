О нас

Инвестор из США: Азербайджан развивается с большой скоростью

Инвестор из США: Азербайджан развивается с большой скоростью Азербайджан - это страна, которая все еще находится на стадии развития и делает это с большой скоростью
Бизнес
15 ноября 2022 г. 18:17
Инвестор из США: Азербайджан развивается с большой скоростью

Экономика Азербайджана развивается с большой скоростью.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал американский инвестор, советник Всемирного банка по финансированию на ранних стадиях и частным инвестициям Патрик Дж. Макгиннис.

Исторически нефть была важным фактором экономической мощи Азербайджана, но сейчас, как и во многих других странах мира, есть понимание того, что за цифровыми технологиями - будущее, отметил он, добавив, что в настоящее время в стране есть как инвесторы и предприниматели, так и развитая диаспора в Европе и США.

Макгиннис добавил, Азербайджан имеет специфическое, выгодное местоположение: “Вы можете ориентироваться на бизнес на Ближнем Востоке, в Турции, Западной Европе, США. В отличие от многих стран, азербайджанцы пытаются развить бизнес не только на Западе, но и в странах, например, Ближнего Востока.”

Отвечая на вопрос о том, какие отрасли страны имеют перспективу для развития и привлечения большего количества инвесторов, эксперт отметил, что технологии, которые связаны с нефтью и газом, а также сельским хозяйством, обладают очень интересной возможностью. По его словам, в этом регионе информационные технологии (Intech) являются одним из самых интересных направлений, и многие компании в Азербайджане заинтересованы и сосредоточены на нем.

Говоря о государственной поддержке развития предпринимательства, Макгиннис отметил, что этот фактор очень важен. “Важно, когда правительство следит за тем, чтобы система образования обеспечивала успех людей, обладающих необходимыми техническими навыками. Насколько мне известно, в Азербайджане уделяют большое внимание развитию этих навыков”.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Amerikalı investor: “Azərbaycan böyük sürətlə inkişaf edir”
Версия на английском языке US investor: Azerbaijan develops at high speed

Самое важное

Президент: У Азербайджана имеется платформа тесного сотрудничества с НАТО
Президент: У Азербайджана имеется платформа тесного сотрудничества с НАТО
15 ноября 2022 г. 16:50
Дипломатический протест Мехрибан Алиевой - в проигрыше ЮНЕСКО
Дипломатический протест Мехрибан Алиевой - в проигрыше ЮНЕСКО
15 ноября 2022 г. 15:12
В Тиране состоялась официальная церемония встречи президента Ильхама Алиева
ФотоВ Тиране состоялась официальная церемония встречи президента Ильхама Алиева
15 ноября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Албанию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Албанию
15 ноября 2022 г. 13:59
Азербайджанцы проводят акцию протеста перед Сенатом Франции
ФотоАзербайджанцы проводят акцию протеста перед Сенатом Франции
15 ноября 2022 г. 13:51
Финансирование терроризма - ключевой пункт политики Ирана
Финансирование терроризма - ключевой пункт политики Ирана
15 ноября 2022 г. 13:51
Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор
Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор
14 ноября 2022 г. 22:52
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
В одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
ФотоВ одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
12 ноября 2022 г. 12:45
В торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
ФотоВ торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
12 ноября 2022 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi