Инвестор из США: Азербайджан развивается с большой скоростью

Азербайджан - это страна, которая все еще находится на стадии развития и делает это с большой скоростью

Экономика Азербайджана развивается с большой скоростью.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал американский инвестор, советник Всемирного банка по финансированию на ранних стадиях и частным инвестициям Патрик Дж. Макгиннис.

Исторически нефть была важным фактором экономической мощи Азербайджана, но сейчас, как и во многих других странах мира, есть понимание того, что за цифровыми технологиями - будущее, отметил он, добавив, что в настоящее время в стране есть как инвесторы и предприниматели, так и развитая диаспора в Европе и США.

Макгиннис добавил, Азербайджан имеет специфическое, выгодное местоположение: “Вы можете ориентироваться на бизнес на Ближнем Востоке, в Турции, Западной Европе, США. В отличие от многих стран, азербайджанцы пытаются развить бизнес не только на Западе, но и в странах, например, Ближнего Востока.”

Отвечая на вопрос о том, какие отрасли страны имеют перспективу для развития и привлечения большего количества инвесторов, эксперт отметил, что технологии, которые связаны с нефтью и газом, а также сельским хозяйством, обладают очень интересной возможностью. По его словам, в этом регионе информационные технологии (Intech) являются одним из самых интересных направлений, и многие компании в Азербайджане заинтересованы и сосредоточены на нем.

Говоря о государственной поддержке развития предпринимательства, Макгиннис отметил, что этот фактор очень важен. “Важно, когда правительство следит за тем, чтобы система образования обеспечивала успех людей, обладающих необходимыми техническими навыками. Насколько мне известно, в Азербайджане уделяют большое внимание развитию этих навыков”.