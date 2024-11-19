Инвесткомпания Brookfield предложила купить испанскую Grifols за €6,45 млрд

Канадская инвесткомпания Brookfield Capital Partners подала предварительную заявку на покупку испанской фармкомпании Grifols, оценив ее в 6,45 млрд евро.

Канадская инвесткомпания Brookfield Capital Partners подала предварительную заявку на покупку испанской фармкомпании Grifols, оценив ее в 6,45 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в документах Brookfield, поданных регуляторам.

Согласно информации, инвесткомпания предлагает 10,5 евро за акцию Grifols класса A и 7,62 евро за акцию класса B.

Специальный комитет совета директоров испанской компании рассмотрел цену и счел ее слишком низкой, ввиду чего он не может рекомендовать акционерам принять предложение, говорится в отдельном пресс-релизе Grifols.

Переговоры между Grifols и Brookfield продолжаются, отметила канадская инвестфирма.

Отметим, что семья Грифолс, вместе с Brookfield пытающаяся купить Grifols с целью вывести ее акции с бирж, уже владеет порядка 30% акций компании.