Инвестиционный потенциал Азербайджана представлен в Дубае

Сегодня в Дубае (ОАЭ) стартовал 11-й ежегодный Инвестиционный форум (Annual İvestment Meeting – AİM) на тему "Инвестирование в устойчивые инновации для более светлого будущего".

Сегодня в Дубае (ОАЭ) стартовал 11-й ежегодный Инвестиционный форум (Annual İvestment Meeting – AİM) на тему "Инвестирование в устойчивые инновации для более светлого будущего".

Как сообщили Report в Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, Азербайджан наряду с другими странами представлен на выставке, организованной в рамках Инвестиционного форума.

На организованном KOBIA стенде размещена информация об экономике Азербайджана, благоприятном деловом и инвестиционном климате, созданном в стране. Кроме того, на стенде представлена информация о потенциале и инвестиционных возможностях азербайджанских территорий, освобожденных от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны.

Сегодня азербайджанский стенд посетили министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Азербайджанский стенд открыт для посетителей до 31 марта.

AİM - это платформа, где страны-участницы могут найти потенциальных инвесторов для многих проектов в различных областях экономики, в том числе строительства, промышленности и пр., а также представить инвестиционный потенциал своего региона.