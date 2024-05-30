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Инвестиционный потенциал Азербайджана представлен в Австрии

Инвестиционный потенциал Азербайджана представлен в Австрии В Вене в рамках мероприятия Invest in Azerbaijan были представлены бизнес-возможности, инвестиционный климат и планы по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
Бизнес
30 мая 2024 г. 15:47
Инвестиционный потенциал Азербайджана представлен в Австрии

В Вене в рамках мероприятия Invest in Azerbaijan были представлены бизнес-возможности, инвестиционный климат и планы по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Мероприятие было организовано при поддержке Министерства экономики, AZPROMO, Азербайджано-австрийской торговой палаты, Австрийской торговой палаты (WKO) и Австрийской промышленной палаты, аппарата торгового представителя Азербайджана по странам Центральной Европы в Польше и посольства Азербайджана в Австрии.

На мероприятии также приняли участие представители австрийских компаний, задействованных в сферах строительства, производства различных машин и оборудования, возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства и химической промышленности.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s investment potential presented in Austria
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın investisiya potensialı Avstriyada təqdim olunub

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