Инвестиционный потенциал Азербайджана представлен в Австрии

В Вене в рамках мероприятия Invest in Azerbaijan были представлены бизнес-возможности, инвестиционный климат и планы по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

В Вене в рамках мероприятия Invest in Azerbaijan были представлены бизнес-возможности, инвестиционный климат и планы по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Мероприятие было организовано при поддержке Министерства экономики, AZPROMO, Азербайджано-австрийской торговой палаты, Австрийской торговой палаты (WKO) и Австрийской промышленной палаты, аппарата торгового представителя Азербайджана по странам Центральной Европы в Польше и посольства Азербайджана в Австрии.

На мероприятии также приняли участие представители австрийских компаний, задействованных в сферах строительства, производства различных машин и оборудования, возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства и химической промышленности.