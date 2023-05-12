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Инвестиционный потенциал Азербайджана представлен в Абу-Даби

Инвестиционный потенциал Азербайджана представлен в Абу-Даби На организованной в рамках 12-го ежегодного инвестиционного собрания в Абу-Даби выставке продемонстрирован инвестиционный потенциал Азербайджана, представленный стендом "Invest in Azerbaijan".
Бизнес
12 мая 2023 г. 18:30
Инвестиционный потенциал Азербайджана представлен в Абу-Даби

На организованной в рамках 12-го ежегодного инвестиционного собрания в Абу-Даби выставке продемонстрирован инвестиционный потенциал Азербайджана, представленный стендом "Invest in Azerbaijan".

Об этом Report сообщили в Агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

На стенде "Invest in Azerbaijan" размещена информация об экономике Азербайджана, благоприятном бизнесе и инвестиционном климате, созданном в нашей стране, представлена информация о потенциале и возможностях инвестирования в освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Также представлены возможности, созданные в Алятской свободной экономической зоне, туристический потенциал нашей страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın investisiya potensialı Əbu-Dabidə təqdim olunub

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