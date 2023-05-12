Инвестиционный потенциал Азербайджана представлен в Абу-Даби

На организованной в рамках 12-го ежегодного инвестиционного собрания в Абу-Даби выставке продемонстрирован инвестиционный потенциал Азербайджана, представленный стендом "Invest in Azerbaijan".

На организованной в рамках 12-го ежегодного инвестиционного собрания в Абу-Даби выставке продемонстрирован инвестиционный потенциал Азербайджана, представленный стендом "Invest in Azerbaijan".

Об этом Report сообщили в Агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

На стенде "Invest in Azerbaijan" размещена информация об экономике Азербайджана, благоприятном бизнесе и инвестиционном климате, созданном в нашей стране, представлена информация о потенциале и возможностях инвестирования в освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Также представлены возможности, созданные в Алятской свободной экономической зоне, туристический потенциал нашей страны.