Инвестиционный климат Карабаха будет представлен на международном экономическом форуме

Инвестиционный климат Азербайджана, созданный на освобожденных от оккупации территориях, будет представлен на международном экономическом форуме

Инвестиционный климат, созданный на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, будет представлен на международном экономическом форуме.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Научно-исследовательского экономического института Минэкономики Махир Гумбатов на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года и предстоящим целям.

"В этом году 5-7 сентября в польском Карпаче пройдет международный экономический форум, организованный Институтом восточных исследований этой страны. В форуме примут участие представители НИЭИ, они проинформируют участников о восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, созданном инвестиционном климате", - отметил он.