Инвестиционный фонд МСП может заработать в ближайшие полгода

В Азербайджане в ближайшие полгода может заработать Инвестиционный фонд МСП.

В Азербайджане в ближайшие полгода может заработать Инвестиционный фонд МСП.

Как сообщает Report, об этом председатель агентства Орхан Мамедов заявил на пресс-конференции по итогам деятельности KOBİA в прошлом году.

По словам председателя агентства, в настоящее время данный вопрос обсуждается соответствующими госструктурами и получены все заключения: "Нерешенными остались только вопросы, связанные с министерством финансов. Мы верим, что после их решения в ближайшее время заработает Инвестиционный фонд МСП. Основная цель его выступать партнером субъектов предпринимательства в проектах. Помимо государственных средств, местные инвесторы также смогут вкладывать средства и стать участниками фонда".