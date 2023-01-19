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Инвестиционный фонд МСП может заработать в ближайшие полгода

Инвестиционный фонд МСП может заработать в ближайшие полгода В Азербайджане в ближайшие полгода может заработать Инвестиционный фонд МСП.
Бизнес
19 января 2023 г. 12:28
Инвестиционный фонд МСП может заработать в ближайшие полгода

В Азербайджане в ближайшие полгода может заработать Инвестиционный фонд МСП.

Как сообщает Report, об этом председатель агентства Орхан Мамедов заявил на пресс-конференции по итогам деятельности KOBİA в прошлом году.

По словам председателя агентства, в настоящее время данный вопрос обсуждается соответствующими госструктурами и получены все заключения: "Нерешенными остались только вопросы, связанные с министерством финансов. Мы верим, что после их решения в ближайшее время заработает Инвестиционный фонд МСП. Основная цель его выступать партнером субъектов предпринимательства в проектах. Помимо государственных средств, местные инвесторы также смогут вкладывать средства и стать участниками фонда".

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Версия на азербайджанском языке KOB İnvestisiya Fondu yaxın 6 ayda fəaliyyətə başlaya bilər

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