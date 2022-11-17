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Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера

Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера Инвестиционное управление Катара (QIA) рассматривает Азербайджан и как конкурента, так и как возможного будущего партнера.
Бизнес
17 ноября 2022 г. 11:17
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера

Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) рассматривает Азербайджан и как конкурента, и как возможного будущего партнера.

Об этом Report заявил главный инвестиционный стратег QIA Дональд Рэймонд.

“Надеюсь, мы наладим сотрудничество с Азербайджаном в будущем. Как правило, такие организации, как суверенные фонды стран, являются конкурентами, в то же время есть область и для сотрудничества", - сказал Д.Реймонд.

Поясняя свою мысль, финансист отметил, что конкуренция между суверенными фондами может возникнуть за привлекательный актив, который хотят приобрести многие. "Как правило, мы также охотимся за талантами, хотим нанимать хороших специалистов", - сказал Д. Реймонд.

Сферой же сотрудничества могут стать обмен идеями и стратегиями, обмен опытом.

Отметив, что это его первый визит в Азербайджан, Рэймонд добавил, что подобные форумы очень полезны. “Только что мы говорили об инвестициях в устойчивое развитие: каковы ваши подходы к этому, как вы встраиваете это в инвестиционный процесс", — сказал он.

На форуме также обсуждались более широкие аспекты инвестиционных возможностей.

QIA была создана в 2005 году для защиты и приумножения финансовых активов Катара и диверсификации экономики. Сам фонд определяет свои цели как "генерирование прибыли для будущих заинтересованных сторон, чтобы все инвестиции давали положительный эффект".

По данным на 2021 года активы фонда составляли $450 млрд. Катар заявил в этом году, что планирует удвоить объем суверенного фонда благосостояния, консолидировав госактивы в рамках одной организации. Сейчас этот фонд занимает девятое место в мире по объему средств.

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Версия на азербайджанском языке Qətər Suveren İnvestisiya Fondu Azərbaycanı potensial tərəfdaş kimi görür
Версия на английском языке Qatar Investment Authority views Azerbaijan as potential partner

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