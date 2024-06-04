Инвестиционная среда Азербайджана продвигается в крупных промышленных городах Турции

Торговое представительство Азербайджана, начавшее деятельность в Стамбуле в прошлом году, с целью продвижения инвестиционной среды страны организовало визиты в крупнейшие промышленные города Турции - Бурсу, Конью, Денизли и Кютахью.

Торговое представительство Азербайджана, начавшее деятельность в Стамбуле в прошлом году, с целью продвижения инвестиционной среды страны организовало визиты в крупнейшие промышленные города Турции - Бурсу, Конью, Денизли и Кютахью.

Как сообщили турецкому бюро Report в торговом представительстве, в рамках этих визитов были проведены встречи с более чем 100 представителями компаний и бизнесменами.

"Было проведено ознакомление с деятельностью промышленных и производственных предприятий в промышленных районах городов Конья и Кютахья, обсуждены возможности деятельности этих предприятий в Азербайджане, рассмотрены перспективы сотрудничества между промышленными регионами двух стран", - отмечается в сообщении.

В торговом представительстве отметили, что турецкие бизнесмены заинтересованы в инвестировании в Азербайджан, в том числе в освобожденные от оккупации территории, в создании производственных предприятий в Карабахском экономическом районе.