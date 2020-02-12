​Инвестиционная привлекательность Азербайджана возросла

Европейская палата (EuCham) подготовила исследование под названием "Лучшие европейские страны для бизнеса в 2020 году".

Как сообщает Report, в документе составлен рейтинг стран по инвестиционной привлекательности.

Азербайджан в списке занимает 41-е место с 53 баллами. По сравнению с 2019 годом Азербайджан продвинулся на 3 ступени.

Грузия относительно потеряла инвестиционную привлекательность, снизившись на 2 ступени – с 16-го на 18-ое место.

За основу в исследовании взяты индексы Всемирного банка и организации "Международная прозрачность".