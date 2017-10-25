Инвестиции в капитал переданной Межбанком "Аграркредиту" обувной фабрики составили 11,5 млн манатов

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Министерство налогов зарегистрировало ООО Bakı Ayaqqabı.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, компания зарегистрирована по юридическому адресу г. Баку, Бинагадинский район, Бинагадинское шоссе, дом 53. Уставный капитал компании равен 11,5 млн манатов, ее законным представителем является Гасанали Шахвердиев.

Ее деятельность контролируется Наблюдательным советом, в который входят Бахруз Джамалов, Малик Насиров и Джахангир Керимов.

Целью компании является управление комплексом BOT, занимающимся производством обуви, который был заложен по кредиту в Международном банке Азербайджана. В настоящее время предприятие находится на балансе НКО "Аграркредит", которое управляет проблемными активами МБА.