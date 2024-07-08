Инвестиции Китая в Азербайджан приблизились к 1 млрд долларов

В 1995-2023 годах Китай вложил в Азербайджан 930,8 млн долларов США прямых инвестиций.

В 1995-2023 годах Китай вложил в Азербайджан 930,8 млн долларов США прямых инвестиций.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на конференции в Баку на тему "Демонстрационная зона ШОС - продвижение логистики и торговли в Азербайджане".

По его словам, из них 754,1 млн долларов США было инвестировано в нефтегазовый, а 176,7 млн долларов США - в ненефтегазовый сектор.

"В настоящее время в нашей стране 245 китайских компаний активно работают в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, торговли и услуг. Китай является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. Стоимость торгового оборота двух стран за январь-май этого года выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,3 млрд долларов США", - добавил Абдуллаев.