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Инвестфонд Билла Гейтса купил контрольный пакет акций Four Seasons

Инвестфонд Билла Гейтса купил контрольный пакет акций Four Seasons Компания Cascade Investment, принадлежащая американскому миллиардеру Биллу Гейтсу, довела свою долю акций в уставном капитале сети отелей Four Seasons с 47,5% до 71,25%.
Бизнес
9 сентября 2021 г. 08:41
Инвестфонд Билла Гейтса купил контрольный пакет акций Four Seasons
Билл Гейтс

Компания Cascade Investment, принадлежащая американскому миллиардеру Биллу Гейтсу, довела свою долю акций в уставном капитале сети отелей Four Seasons с 47,5% до 71,25%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Wall Street Journal.

По сообщению газеты сумма сделки составила 2,21 млрд долларов США.

По ее сведениям, инвестфонд выкупил 23,75% акций у саудовской компании Kingdom Holding. Согласно информации источника издания, в настоящее время долг компании составляет порядка 850 млн долларов США. Благодаря сделке общая стоимость сети отелей теперь оценивается в 10 млрд долларов США. Закрытие сделки намечено на январь 2022 года.

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Версия на английском языке Bill Gates’s firm buys controlling stake in Four Seasons Hotels
Версия на азербайджанском языке Bill Qeytsın İnvestisiya Fondu "Four Seasons" ın nəzarət səhmini satın alır

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