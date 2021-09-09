Инвестфонд Билла Гейтса купил контрольный пакет акций Four Seasons

Компания Cascade Investment, принадлежащая американскому миллиардеру Биллу Гейтсу, довела свою долю акций в уставном капитале сети отелей Four Seasons с 47,5% до 71,25%.

Компания Cascade Investment, принадлежащая американскому миллиардеру Биллу Гейтсу, довела свою долю акций в уставном капитале сети отелей Four Seasons с 47,5% до 71,25%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Wall Street Journal.

По сообщению газеты сумма сделки составила 2,21 млрд долларов США.

По ее сведениям, инвестфонд выкупил 23,75% акций у саудовской компании Kingdom Holding. Согласно информации источника издания, в настоящее время долг компании составляет порядка 850 млн долларов США. Благодаря сделке общая стоимость сети отелей теперь оценивается в 10 млрд долларов США. Закрытие сделки намечено на январь 2022 года.