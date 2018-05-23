Интерес к бизнес-форуму Азербайджан-ЕС возрос

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Число компаний, которые примут участие в бизнес-форуме Азербайджан-ЕС 5 июня в Баку, намного превысит прошлогоднее количество.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас.

По его словам, в 2017 году на мероприятии участвовали 400 компаний. В этом году более 500 компаний уже подтвердили свое участие.

"В этом году число действующих в Азербайджане компаний из стран ЕС увеличилось. Регистрация для участия в бизнес-форуме еще не окончена, количество участников может увеличиться", - сказал он.

Следует отметить, что диверсификация экономики и экономические реформы станут одной из основных тем обсуждения на форуме. Бизнес-форум будет посвящен четырем основным сферам: сельское хозяйство и продовольствие; строительство и оборудование; транспорт и логистика; информационные технологии.