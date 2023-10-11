Институт стандартизации: Предприниматели злоупотребляют использованием маркировки "халяль"

В Азербайджане предприниматели злоупотребляют использованием маркировки "халяль".

В Азербайджане предприниматели злоупотребляют использованием маркировки "халяль".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Азербайджанского института стандартизации Ильхам Байрамов на мероприятии, посвященном Всемирному дню стандартов.

"Одним из стоящих перед нами вопросов является сертификация халяльной продукции в стране путем регистрации во всемирно известном учреждении по аккредитации халяльной продукции. Мы должны сделать так, чтобы наши потребители доверяли продукции под маркировкой "халяль". Примечательно то, что в таких странах, как Япония, Германия, Южная Корея спрос на халяльную продукцию вырос, а в Азербайджане и других странах, где религией является ислам, не наблюдается роста спроса", - отметил он.