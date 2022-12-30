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Иностранным специалистам не потребуется разрешение для осуществления трудовой деятельности в Азербайджане

Иностранным специалистам не потребуется разрешение для осуществления трудовой деятельности в Азербайджане С 1 января иностранным специалистам для осуществления трудовой деятельности на территории страны не потребуется разрешение от работодателей.
Бизнес
30 декабря 2022 г. 20:15
Иностранным специалистам не потребуется разрешение для осуществления трудовой деятельности в Азербайджане

С 1 января иностранным специалистам для осуществления трудовой деятельности на территории страны не потребуется разрешение от работодателей.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в Facebook.

Министр отметил, что президент Ильхам Алиев подписал ряд документов, связанных с сектором ИКТ, предусматривающих изменения в соответствующие законы и кодексы и их применение.

"Согласно этим документам, с 1 января 2023 года Азербайджан войдет в список стран, к сектору ИКТ которых применяются самые широкие льготы. В результате этих изменений к компаниям, работающим в сфере ИКТ, физическим лицам, работающим в этих компаниях, а также иностранным гражданам будут применяться значительные налоговые льготы", - написал министр.

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Версия на английском языке Foreign specialists won't be required permit to work in Azerbaijan starting January 1
Версия на азербайджанском языке Yanvarın 1-dən ölkədə əcnəbi mütəxəssislərin işləməsi üçün icazə tələb olunmayacaq

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