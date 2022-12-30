Иностранным специалистам не потребуется разрешение для осуществления трудовой деятельности в Азербайджане

С 1 января иностранным специалистам для осуществления трудовой деятельности на территории страны не потребуется разрешение от работодателей.

С 1 января иностранным специалистам для осуществления трудовой деятельности на территории страны не потребуется разрешение от работодателей.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в Facebook.

Министр отметил, что президент Ильхам Алиев подписал ряд документов, связанных с сектором ИКТ, предусматривающих изменения в соответствующие законы и кодексы и их применение.

"Согласно этим документам, с 1 января 2023 года Азербайджан войдет в список стран, к сектору ИКТ которых применяются самые широкие льготы. В результате этих изменений к компаниям, работающим в сфере ИКТ, физическим лицам, работающим в этих компаниях, а также иностранным гражданам будут применяться значительные налоговые льготы", - написал министр.