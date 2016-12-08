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    Иностранные инвесторы получили двойные дивиденды от вложений в Азербайджан

    Об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Каждый вложенный в Азербайджан доллар принес инвесторам 2 доллара дивидендов. Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на стартовавшем в Баку Международном форуме по инвестициям в Азербайджане.

    Ш.Мустафаев пригласил иностранных инвесторов в Азербайджан: "Азербайджан – одна из редких стран, на которую ни разу не подавали иск в Арбитражный суд".

    Министр отметил, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет запущена в следующем году.

    "Мы также готовы сотрудничать с Ираном по вопросу прокладки железнодорожной линии между Ираном и Азербайджаном", - добавил он.

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