Иностранные инвесторы получили двойные дивиденды от вложений в Азербайджан

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Каждый вложенный в Азербайджан доллар принес инвесторам 2 доллара дивидендов. Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на стартовавшем в Баку Международном форуме по инвестициям в Азербайджане.

Ш.Мустафаев пригласил иностранных инвесторов в Азербайджан: "Азербайджан – одна из редких стран, на которую ни разу не подавали иск в Арбитражный суд".

Министр отметил, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет запущена в следующем году.

"Мы также готовы сотрудничать с Ираном по вопросу прокладки железнодорожной линии между Ираном и Азербайджаном", - добавил он.