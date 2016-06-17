Иностранные инвестиции в Азербайджане выросли на 32%

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Объем инвестиций в основной капитал от иностранных учреждений и организаций в январе-мае 2015 года составил 3 455,1 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 31,6% больше соответствующего периода прошлого года.

Согласно отчету, в этом году из общего объема внешних инвестиций на май пришлось 544,1 млн. манатов, апрель - 935,1 млн. манатов, март - 734,8 млн. манатов, февраль - 611,7 млн. манатов, январь - 629,4 млн. манатов. Таким образом, инвестиции в мае сократились в месячном исчислении на 41,8%.

Доля инвесторов Великобритании, Турции, Малайзии, Швейцарии, России, Ирана, США и Японии составляет 3 129,4 млн. манатов или 90,6% общего объема инвестиций в основной капитал от иностранных компаний и организаций.