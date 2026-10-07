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    Иностранцы смогут получить ВНЖ в Таджикистане при инвестициях в недвижимость от $180 тыс.

    Бизнес
    • 07 октября, 2026
    • 18:15
    Иностранцы смогут получить ВНЖ в Таджикистане при инвестициях в недвижимость от $180 тыс.

    Таджикистан расширяет возможности для иностранных покупателей недвижимости. При инвестициях в недвижимость на сумму от $180 тыс. иностранные граждане могут претендовать на получение вида на жительство в стране при соблюдении установленных законодательством требований.

    На фоне изменений одним из проектов, ориентированных в том числе на зарубежных покупателей, стал строящийся в Душанбе многофункциональный район Dushanbe International District.

    Продажи недвижимости в проекте уже начались. Стоимость квартир стартует от $1,5 тыс. за квадратный метр, первоначальный взнос - от 20%, предусмотрена рассрочка сроком до пяти лет.

    Таким образом, для достижения инвестиционного порога в $180 тыс. речь может идти, например, о покупке недвижимости общей стоимостью не ниже этой суммы. При этом сам факт приобретения объекта не означает автоматического предоставления ВНЖ: иностранный гражданин должен пройти предусмотренную законодательством процедуру и соответствовать установленным требованиям.

    Что строят в Душанбе

    Dushanbe International District реализует TAS International Group. Это не отдельный жилой комплекс, а многофункциональный городской проект, в котором жилье будет объединено с коммерческой, деловой, гостиничной и социальной инфраструктурой.

    Проект занимает около 29 гектаров и предусматривает строительство 52 зданий и сооружений, включая пять высотных башен.

    В новом районе планируются жилые дома разных категорий, офисы и бизнес-центры, гостиница, рестораны и кафе, торговые и развлекательные пространства, спортивная инфраструктура, школа, детский сад, парк и озеро.

    Жилая недвижимость представлена в нескольких сегментах - standard, business, premium и elite. Квартиры будут передаваться с отделкой white box.

    Для инвесторов принципиальным отличием проекта может стать именно его многофункциональность: стоимость недвижимости в перспективе будет связана не только с развитием жилой части, но и с появлением вокруг нее деловой, торговой и социальной инфраструктуры.

    Международный проект

    Ключевой архитектурной доминантой района станет Dushanbe Tower. Согласно официально представленным параметрам, высота здания составит 340 метров, а количество этажей - 77.

    При сохранении этих параметров после завершения строительства башня сможет превзойти 311-метровый Abu Dhabi Plaza в Астане и стать самым высоким завершенным зданием Центральной Азии.

    К реализации Dushanbe Tower привлечена международная команда. Британское архитектурное бюро RMJM участвует в архитектурной разработке башни, а Turner International выступает консультантом по управлению проектом.

    Первый камень в основание Dushanbe International District был заложен 3 сентября 2026 года президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и председателем Душанбе Рустамом Эмомали.

    Проект представили международной аудитории

    Старт продаж Dushanbe International District сопровождался международной презентацией в Душанбе, на которую приехали представители шоу-бизнеса, медиа и блогосферы из нескольких стран.

    Азербайджан на мероприятии представляли в том числе певица Роза Зергерли, Эмиль Ахундов и Эмин Чагаев. Среди зарубежных гостей также были представители Казахстана, Узбекистана и России.

    Однако для иностранных покупателей основной интерес проекта связан не с презентацией, а с сочетанием условий приобретения недвижимости и новых возможностей для долгосрочного присутствия в стране.

    При стоимости жилья от $1,5 тыс. за квадратный метр, первоначальном взносе от 20% и рассрочке до пяти лет Dushanbe International District выходит на рынок в момент, когда Таджикистан начинает активнее открывать сектор недвижимости иностранному капиталу.

    А возможность претендовать на ВНЖ при инвестициях от $180 тыс. может стать дополнительным фактором для зарубежных покупателей, которые рассматривают недвижимость не только как актив, но и как инструмент для долгосрочного присутствия в Таджикистане.

    Иностранцы смогут получить ВНЖ в Таджикистане при инвестициях в недвижимость от $180 тыс.
    Иностранцы смогут получить ВНЖ в Таджикистане при инвестициях в недвижимость от $180 тыс.
    Иностранцы смогут получить ВНЖ в Таджикистане при инвестициях в недвижимость от $180 тыс.
    Иностранцы смогут получить ВНЖ в Таджикистане при инвестициях в недвижимость от $180 тыс.
    Иностранцы смогут получить ВНЖ в Таджикистане при инвестициях в недвижимость от $180 тыс.
    Иностранцы смогут получить ВНЖ в Таджикистане при инвестициях в недвижимость от $180 тыс.

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