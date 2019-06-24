Саудовская Аравия запустила программу постоянного проживания для иностранцев

Иностранцы смогут подавать заявки на программу постоянного проживания в Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, ее стоимость составляет 800 тысяч риалов, или свыше 213 тысяч долларов. Однако существует и более выгодный вариант – проживание сроком на год с возможностью продления. Цена – в разы ниже, почти 27 тысяч долларов. Так называемая премиум-резиденция позволит иностранцам самостоятельно покупать недвижимость, вести бизнес, а также в удобное время свободно покинуть королевство.

Более того, визу предоставят и членам семьи заявителя. К слову, основные к нему требования: возраст свыше 21 года, документы, подтверждающие финансовую состоятельность, отсутствие судимости и медицинская справка. А вот сами жители, похоже, пока не одобряют инициативу королевской семьи. В соцсетях нередко появляются слоганы: «Саудовская Аравия для саудитов».

Напомним, что программа по постоянному проживанию для иностранцев была одобрена кабинетом министров в мае. Эту идею впервые озвучил наследный принц Мухаммед бин Салман еще в 2016 году. Тогда монарх сообщил о планах по снижению зависимости экономики Саудовской Аравии от нефти и привлечению иностранных инвестиций. Стоит добавить, что подобная программа существует в Объединенных Арабских Эмиратах, где иностранные резиденты могут пребывать в стране сроком до 10 лет. А в Катаре приняли закон, который предоставляет возможности для постоянного проживания.



