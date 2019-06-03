Орхан Мамедов: Инновационным стартапам в Азербайджане предоставят налоговые льготы

"Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) в скором времени начнет выдачу инновационным стартапам "Свидетельства стартапа", которое обеспечит их соответствующими налоговыми льготами".
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на мероприятии "Made in Azerbaijan: Форум инноваций и технологий" в Баку.
Мамедов отметил, что совершенствование и развитие инновационного бизнеса и стартап-экосистемы является одним из главных приоритетов агентства.
"Для этого принимаются меры по созданию моделей поддержки предпринимательства в сфере инноваций и обеспечению эффективной деятельности", - сказал глава KOBİA.
Tural İbadlıАвтор новости