Орхан Мамедов: Инновационным стартапам в Азербайджане предоставят налоговые льготы

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"Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) в скором времени начнет выдачу инновационным стартапам "Свидетельства стартапа", которое обеспечит их соответствующими налоговыми льготами".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на мероприятии "Made in Azerbaijan: Форум инноваций и технологий" в Баку.

Мамедов отметил, что совершенствование и развитие инновационного бизнеса и стартап-экосистемы является одним из главных приоритетов агентства.

"Для этого принимаются меры по созданию моделей поддержки предпринимательства в сфере инноваций и обеспечению эффективной деятельности", - сказал глава KOBİA.