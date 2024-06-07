Ингушетия намерена наладить связи с Азербайджаном по нескольким направлениям

Совместные проекты в сферах пищевой промышленности, IT-технологий и туризма намерена реализовать Ингушетия с Азербайджаном и Бахрейном.

Совместные проекты в сферах пищевой промышленности, IT-технологий и туризма намерена реализовать Ингушетия с Азербайджаном и Бахрейном.

Как переадет Report, об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"В рамках форума запланирован ряд встреч, в том числе с делегациями Бахрейна и Азербайджана. Будем обсуждать совместные проекты по организации прямых рейсов из Ингушетии в эти страны, инвестиции в пищевую промышленность республики, заход новых резидентов в создаваемый в Магасе IT-парк. Вот это, так сказать, принципиальные направления, которые обсуждаются нами в рамках международного сотрудничества", - сказал Калиматов.

По его словам, результатом переговоров станут соответствующие соглашения.

"Кроме того, мы рассчитываем на организацию бизнес-миссий представителей деловых кругов в эти страны и к нам. Будем также обсуждать рассмотрение вопросов, связанных с реконструкцией энергетических объектов, строительством гостиниц и курорта "Ачалуки", - добавил глава республики.