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ING понесет убыток в размере €700 млн от продажи российского бизнеса

ING понесет убыток в размере €700 млн от продажи российского бизнеса ING понесет убыток в размере €700 млн от продажи российского бизнеса
Бизнес
28 января 2025 г. 12:27
ING понесет убыток в размере €700 млн от продажи российского бизнеса

Голландский банковский гигант ING Groep NV согласился продать свой российский бизнес за нераскрытую сумму и фактически покинуть страну, что обернется для банка убытком в размере €700 млн ($730 млн).

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, ING планирует продать АО "ИНГ Банк (Евразия)" российской компании Global Development.

Продажа включает ожидаемый балансовый убыток около €400 млн, который окажет негативное влияние на коэффициент достаточности основного капитала первого уровня (CET1) банка на 5 базисных пунктов, говорится в заявлении ING во вторник.

Ранее банк обещал ограничить издержки для акционеров, постепенно сворачивая свою деятельность в России. По состоянию на 30 сентября прошлого года офшорные риски ING, связанные с российскими клиентами, составляли €1 млрд. Банк заявил о планах дальнейшего их сокращения.

Перед заключением сделки, которая требует одобрения регулирующих органов, ING провел "тщательную комплексную проверку". Ожидается, что продажа будет закрыта в третьем квартале.

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