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Государственный таможенный комитет наградил Информагенство Report

Информагентство ​Report удостоено награды

В рамках проходящей в Баку Конференции и выставки информационных технологий и технологических инноваций Всемирной таможенной организации, в Государственном таможенном комитете прошла встреча с представителями таможенных органов трех стран. 

Как сообщает Report, об этом на церемонии закрытия мероприятия заявил заместитель председателя комитета Игбал Бабаев. 

По его словам, кроме того, состоялась встреча с представителями двух компаний и международных организаций. Подписан контракт еще с 8 участниками выставки. 

Отметим, что за всестороннее освещение выставки и конференции 3 местных телеканала - AzTV, İTV и ARB TV, а также Информационное агентство Report удостоены специального памятного подарка. 

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