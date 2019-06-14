Государственный таможенный комитет наградил Информагенство Report

В рамках проходящей в Баку Конференции и выставки информационных технологий и технологических инноваций Всемирной таможенной организации, в Государственном таможенном комитете прошла встреча с представителями таможенных органов трех стран.

Как сообщает Report, об этом на церемонии закрытия мероприятия заявил заместитель председателя комитета Игбал Бабаев.

По его словам, кроме того, состоялась встреча с представителями двух компаний и международных организаций. Подписан контракт еще с 8 участниками выставки.

Отметим, что за всестороннее освещение выставки и конференции 3 местных телеканала - AzTV, İTV и ARB TV, а также Информационное агентство Report удостоены специального памятного подарка.