Информация о банковских счетах предпринимателей будет представлена в налоговый орган

Одно из изменений, внесенных в Налоговый кодекс, связано с представлением в налоговый орган сведений о банковских счетах.

Одно из изменений, внесенных в Налоговый кодекс, связано с представлением в налоговый орган сведений о банковских счетах.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы при Минэкономики.

В сообщении также говорится, что изменение предусматривает ежемесячное представление банками в налоговый орган информации обо всех операциях по счетам налогоплательщиков, открытым на основании свидетельства-дубликата.

Как известно, с 1 января 2020 года с целью установления эффективного механизма налогового контроля осуществляется ежемесячный доступ к информации об операциях по банковским счетам плательщиков НДС, так как время операции, по которой удерживается НДС, является временем, когда производится оплата за предоставленные товары (работы и услуги).

В качестве следующего шага, для повышения эффективности контрольных мер, проводимых налоговыми органами для сокращения объема "теневой экономики", банки будут представлять в налоговый орган информацию о банковских счетах, открытых для целей предпринимательской деятельности не только плательщиков НДС, но и всех налогоплательщиков.

Одной из основных целей получения информации о банковских счетах является правильное определение налоговым органом налогового обязательства налогоплательщиков и предотвращение случаев уклонения от уплаты налогов на основании информации, поступающей по банковским счетам и известной источнику о деятельности налогоплательщика.