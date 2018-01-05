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    Индрек Киверик: Эстония - трамплин для Азербайджана на скандинавский рынок

    © Report

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ И Азербайджан, и Эстония находятся на перепутье торговых путей. Эстония может подключиться к транспортному маршруту "Север-Юг". Для Азербайджана Эстония – трамплин на рынок Скандинавии.

    Как сообщает Report, об этом сказал временный поверенный в делах Эстонии в Азербайджане Индрек Киверик в ходе встречи с делегацией Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group Наталией Алиевой.

    Индрек Киверик также выразил заинтересованность в участии эстонских компаний в Caspian Energy Forum – 2018 Tbilisi.

    Затронув итоги года председательства Эстонии в ЕС, Индрек Киверик заявил, что Азербайджан стал более активно работать в европейском направлении, и на повестке дня подписание нового договора по стратегическому партнерству.

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