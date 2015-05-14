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    Индонезия предлагает сотрудничество и инвестиции в Азербайджан

    Азербайджан может стать воротами для индонезийского экспорта в страны кавказского региона

    Баку. 14 мая. REPORT. AZ/ Индонезия заинтересована в развитии сотрудничества и вложении инвестиций в Азербайджан. Как сообщает Report, об этом заявил министр промышленности Индонезии Салех Гусин в ходе встречи с послом Азербайджана в Индонезии Тамерланом Гараевым в Джакарте. 

    Министр промышленности, отметив рост экономики Азербайджана, заявил, что Индонезия заинтересована в реализации своих товаров в этой стране, а также в инвестициях в инфраструктуру.

    С. Гусин также отметил, что Азербайджан может стать "воротами" для индонезийского экспорта в страны кавказского региона в целом. 

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