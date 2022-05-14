Индия запретила экспорт пшеницы

Индия запретила экспорт пшеницы, запрет вступает в силу немедленно.

Индия запретила экспорт пшеницы, запрет вступает в силу немедленно.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявило министерство торговли и промышленности Индии.

"Политика экспорта пшеницы… "запрет" с немедленным вступлением в силу", - говорится в сообщении министерства.

Ведомство отметило, что экспорт будет разрешен "в случае поставок, в которых безотзывный аккредитив был выдан на дату настоящего уведомления или до нее", а также на основании разрешения правительства Индии для удовлетворения потребностей других стран в области продовольственной безопасности "на основе запроса их правительств".

"Принимая во внимание внезапный скачок мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами, в результате чего продовольственная безопасность Индии, соседних и других уязвимых стран находится под угрозой…, правительство Индии привержено обеспечению продовольственной безопасности Индии, соседних и других уязвимых развивающихся стран, на которых негативно сказываются внезапные изменения на мировом рынке пшеницы и которые не могут получить доступ к адекватным поставкам пшеницы", - подчеркнуло министерство.