Индия расширяет торговлю и инвестиции в Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан

В настоящее время ведутся переговоры о подписании соглашения о передаче данных между Индией и Азербайджаном, а также о сотрудничестве в области ИКТ, сельского хозяйства, туризма, таможни

Географическое расположение и богатые природные ресурсы региона Центральной Азии и Южного Кавказа поставили их на перекресток экономических, стратегических и политических амбиций основных заинтересованных сторон в новом многополярном мире. Индия также считает важным налаживать отношения с этим регионом для достижения своих долгосрочных целей, включая энергетическую безопасность, торговлю и подключение инфраструктуры.

Как передает Report, об этом говорится в статье India Briefing о перспективах торговли и инвестиций Индии с Туркменистаном, Узбекистаном и Азербайджаном.

"Это дополнительно связано с безопасностью и стратегическими расчетами Индии, связанными с такими событиями, как вывод НАТО под руководством США из Афганистана, актуализация китайской инициативы «Один пояс, один путь» (BRI) и усиление китайского влияния в Центральной Азии с недавно запущенной программой в формате «5 + 1».

Помимо того, что эти страны являются резервуаром еще неиспользованных минеральных ресурсов, таких как нефть, природный газ, алюминий, золото, серебро, уголь и уран, они предоставляют возможности для индийских инвестиций и сотрудничества в таких областях, как гидроэнергетика, горнодобывающая промышленность. металлургическая промышленность, строительство, информационные технологии и туризм. Более того, эти страны являются ключевыми источниками сырья, необходимого для производственных амбиций Индии", - отмечается в статье.

Говоря о существующих проблемах в торговле и связях издание отмечает, что экономическое сотрудничество Индии с этими странами было ограниченным - отчасти из-за их не имеющего выхода к морю, местоположения и отсутствия прямого морского пути, а также прямого сухопутного маршрута для торговли из-за сложных отношений с соседним Пакистаном.

Торговля Индии с Центральной Азией по-прежнему составляет менее 0,5% от общего объема торговли Индии, то есть около 2 миллиардов долларов США, что резко контрастирует с торговлей Китая с регионом, составляющей около 100 миллиардов долларов США. Взаимодействие Индии с регионом Южного Кавказа также было незначительным, но вскоре ожидается, что ситуация изменится в связи с недавними связями и экономическими соглашениями между Индией и регионом.

На втором заседании диалога между Индией и Центральной Азией, состоявшемся в октябре 2020 года, Индия объявила о предоставлении кредитной линии в размере 1 миллиарда долларов США для приоритетных проектов развития в различных областях, таких как связь, энергетика, информационные технологии, здравоохранение, образование, сельское хозяйство. Индия также участвует в «вакцинной дипломатии» со своей программой «Вакцина Maitri», в рамках которой Узбекистан получил 0,6 миллиона доз вакцины из Индии.

Торговля Узбекистана с Индией постепенно увеличивалась с 2016 года, при этом стоимость экспорта значительно выросла с 90,74 миллиона долларов США в 2016 году до 193,45 миллиона долларов США в 2019 году. Импорт из Узбекистана в Индию увеличился более чем вдвое, с 46,48 миллиона долларов США в 2016 году до 92,34 миллиона долларов США в 2019 году. Экспорт Индии в Узбекистан в 2020 году составил 260,76 миллиона долларов США.

Узбекистан предлагает выгодные возможности для инвесторов в нефтегазовой отрасли, телекоммуникациях и информационных технологиях. Страна ищет стратегических партнеров для развития проектов, связанных с высокотехнологичным производством в нефтяной, химической, текстильной, фармацевтической отраслях, а также в дорожном строительстве.

В декабре 2020 года Нью-Дели и Ташкент подписали Меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым Индия утвердила кредитную линию в размере 448 миллионов долларов США для строительства дорог и развития сектора ИТ для цифровой связи. В 2019 году Узбекистан также пригласил Индию присоединиться к предлагаемому проекту железнодорожного сообщения Афганистан-Узбекистан. 14 декабря 2020 года на заседании Трехсторонней рабочей группы между Индией, Ираном и Узбекистаном было согласовано совместное использование порта Чабахар.

Азербайджан, в свою очередь, является нетто-экспортером в Индию, с торговым балансом явно в его пользу из-за экспорта сырой нефти. Азербайджанский экспорт увеличился с 280,71 миллиона долларов США в 2016 году до 341,53 миллиона долларов США в 2019 году. При этом индийский экспорт в Азербайджан вырос с 31,62 до 54,53 миллиона долларов США.

Экспорт Индии в Азербайджан в 2020 году был оценен в 125,97 миллиона долларов США. В отличие от этого, индийский импорт из Азербайджана составил 456,8 миллиона долларов США, из которых 452,73 миллиона долларов США приходится на поставки минерального топлива, масел и продуктов дистилляции. В корзину индийского импорта в 2020 году также входили неорганические химические вещества (йод), авиакеросин и парфюмерия.

Экспорт Индии в Азербайджан включает зерновые, рис, мобильные телефоны, фармацевтические препараты, органические химикаты, центробежные насосы для жидкости и т. д.

Как отмечается в статье, торговля Индии с Азербайджаном значительно увеличилась с 2005 года, и это можно объяснить открытием нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в средиземноморский порт, откуда индийские нефтяные компании закупают значительное количество сырой нефти.

Азербайджан является членом Международного транспортного коридора Север-Юг наряду с Индией, а также является партнером по диалогу с ШОС.

"В настоящее время ведутся переговоры о подписании соглашения о передаче данных между Индией и Азербайджаном, а также о сотрудничестве в области информационных и коммуникационных технологий, здравоохранения, сельского хозяйства, туризма, таможни, молодежи и спорта", - сообщает издание.

Для сравнения, взаимодействие Туркменистана с Индией остается низким. Однако после начала диалога «Соединим Центральную Азию» в 2012 году доля Туркменистана в экспортно-импортной корзине Индии увеличилась. Между тем, товарооборот Туркменистана с Индией с 78,94 миллиона долларов США в 2016 году сократился до 41,26 миллиона долларов США в 2019 году, из которых индийский экспорт оценивается в 37,3 миллиона долларов США, а индийский импорт - 3,96 миллиона долларов США. В 2020 году экспорт Индии в Туркменистан увеличился до 44,3 миллиона долларов США.

"Туркменистан является четвертым по величине экспортером природного газа в мире. Переговоры по трубопроводу ТАПИ ведутся в течение некоторого времени, и после ввода в эксплуатацию предлагаемого трубопровода протяженностью 1 800 км можно будет экспортировать до 33 миллиардов кубометров природного газа в год", - говорится в статье.

Если посмотреть экспортную корзину Индии в эти три страны, то можно увидеть, что Индия в основном является поставщиком потребительских товаров (например, фармацевтических препаратов) и товаров промышленного назначения в эти страны. Туркменистан также разработал рынок для индийских потребительских товаров.