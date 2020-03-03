Индия приостановила экспорт ряда препаратов

Власти Индии во вторник приняли решение о немедленной приостановке экспорта 26 лекарственных препаратов, среди которых противовоспалительные и противовирусные.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в уведомлении Управления внешней торговли страны, размещенном на сайте ведомства.

"Экспорт указанных активных фармацевтических веществ и препаратов, изготовленных из них, немедленно ограничивается до дальнейших распоряжений", - говорится в документе, в котором приводится список закрытых к продаже за рубеж препаратов.

Решение об ограничении экспорта принято после того, как Минздрав Индии сообщил в понедельник, что по меньшей мере два новых случая коронавируса выявлены в Нью-Дели и в штате Телангана. Ранее телеканал NDTV информировал, что все три пациента, заболевших в Индии, выздоровели и выписались из медицинских учреждений. Всего в стране подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших приближается к 9 тыс., более 120 человек умерли.