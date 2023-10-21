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Индия приобрела у России рекордную с 2018 года партию алмазов

Индия приобрела у России рекордную с 2018 года партию алмазов Индия в августе приобрела у России алмазы сразу на 215 млн долларов, что стало рекордом с марта 2018 года.
Бизнес
21 октября 2023 г. 09:15
Индия приобрела у России рекордную с 2018 года партию алмазов

Индия в августе приобрела у России алмазы сразу на 215 млн долларов, что стало рекордом с марта 2018 года.

Как передает Report, об этом сообщили министерство торговли и промышленности Индии.

Так, в конце лета Индия нарастила импорт российских алмазов в 4 раза в месячном выражении и на 9% в годовом - до 215,1 млн долларов. Это стало крупнейшей месячной покупкой с марта 2018 года, когда страна приобрела этих драгоценных камней сразу на 481 млн долларов.

Всего с начала года индийские компании закупили алмазов из РФ на 863 млн долларов, что больше прошлогоднего показателя на 29%.

Индийский отраслевой регулятор Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий в конце сентября сообщил, что "Алроса" приостановила продажу алмазов на сентябрь и октябрь по его просьбе.

Позже крупнейшие представители алмазного сектора Индии порекомендовали на два месяца заморозить весь импорт алмазного сырья в Индию, что является самой радикальной ограничительной мерой со времен пандемии.

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