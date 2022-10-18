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Индия намерена увеличить поставки строительной плитки в Азербайджан

Индия намерена увеличить поставки строительной плитки в Азербайджан Посольство Индии в Баку организовало встречу в формате B2B по индийско-азербайджанскому сотрудничеству для изучения потенциала двух стран в сфере производства стройматериалов.
Бизнес
18 октября 2022 г. 17:46
Индия намерена увеличить поставки строительной плитки в Азербайджан

Предприниматели из Азербайджана и Индии обсудили пути укрепления сотрудничества в сфере поставок строительной плитки.

Как передает Report, встреча в формате B2B состоялась в Баку с участием индийской делегации в составе четырех компаний и около 15 представителей крупных азербайджанских компаний и организаций поддержки бизнеса, включая AZPROMO.

В своем вступительном слове временный поверенный в делах Индии в Баку Винай Кумар, подчеркнул, что Индия является вторым крупнейшим производителем строительной плитки в мире. Он упомянул, что Индия экспортирует плитку в более чем 125 стран, и продукция индийской керамики и керамогранита уже известна на азербайджанском рынке.

Временный поверенный отметил, что по статистике за январь-июль 2022 года Индия стала третьим крупнейшим экспортером плитки в Азербайджан (13,4% от общего объема импорта плитки в страну). Однако по-прежнему существует огромный потенциал для укрепления сотрудничества в этой сфере, подчеркнул он.

Объем товарооборота между Азербайджаном и Индией с января по август 2022 года составил 1,528 млрд долларов США.

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