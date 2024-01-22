Индия и ЕС сблизили позиции по соглашению о свободной торговле

Индия и Европейский союз урегулировали ряд разногласий по обсуждаемому соглашению о свободной торговле и готовятся провести седьмой раунд переговоров.

Индия и Европейский союз урегулировали ряд разногласий по обсуждаемому соглашению о свободной торговле и готовятся провести седьмой раунд переговоров.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hindustan Times.

"В ходе шестого раунда, который проходил с 16 по 21 октября 2023 года, был достигнут существенный прогресс в 18 из 23 областей. После этого раунда, за последние 3-4 месяца, обе стороны сгладили ряд разногласий и подготовили почву для начала седьмого раунда переговоров, который состоится 19-23 февраля 2024 года в индийской столице", - цитирует издание слова информированного источника.

Ожидается, что новый раунд переговоров будет сосредоточен на вопросах услуг и инвестиций.

ЕС и Индия начали переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения о свободной торговле в 2007 году, однако в 2013-м они были приостановлены из-за разногласий сторон по вопросам прав на объекты интеллектуальной собственности, информационной безопасности в компаниях IT-сектора и доступа некоторых товаров, например автомобилей, на общий рынок.