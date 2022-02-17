Индийские компании намерены увеличить экспорт чая в Азербайджан

Индийские компании по производству чая заинтересованы в увеличении продаж на азербайджанском рынке.

Индийские компании по производству чая заинтересованы в увеличении продаж на азербайджанском рынке.

Как сообщает Report, об этом было сказано на бизнес-форуме, посвященном сотрудничеству в области чая, организованном посольством Индии в Азербайджане и Чайным советом Индии.

В мероприятии приняли участие посол Бавитлунг Ванлалвавна, а также представители компаний из обеих стран. Около 30 индийских компаний присоединились к мероприятию в режиме онлайн. Было отмечено, что индийские компании хотят увеличить экспорт чая в Азербайджан.

В настоящее время доля индийской продукции в общем объеме импорта чая в Азербайджан составляет 4,6%.

Отметим, что стоимость товарооборота между Индией и Азербайджаном в 2021 году составила около 739 млн долларов США. В частности, стоимость экспорта Азербайджана в Индию составила 594 млн долларов, а стоимость импорта Азербайджана из Индии - 144,7 млн долларов.

В настоящее время в Азербайджане работают более 600 индийских компаний.