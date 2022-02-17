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Индийские компании намерены увеличить экспорт чая в Азербайджан

Индийские компании намерены увеличить экспорт чая в Азербайджан Индийские компании по производству чая заинтересованы в увеличении продаж на азербайджанском рынке.
Бизнес
17 февраля 2022 г. 14:53
Индийские компании намерены увеличить экспорт чая в Азербайджан

Индийские компании по производству чая заинтересованы в увеличении продаж на азербайджанском рынке.

Как сообщает Report, об этом было сказано на бизнес-форуме, посвященном сотрудничеству в области чая, организованном посольством Индии в Азербайджане и Чайным советом Индии.

В мероприятии приняли участие посол Бавитлунг Ванлалвавна, а также представители компаний из обеих стран. Около 30 индийских компаний присоединились к мероприятию в режиме онлайн. Было отмечено, что индийские компании хотят увеличить экспорт чая в Азербайджан.

В настоящее время доля индийской продукции в общем объеме импорта чая в Азербайджан составляет 4,6%.

Отметим, что стоимость товарооборота между Индией и Азербайджаном в 2021 году составила около 739 млн долларов США. В частности, стоимость экспорта Азербайджана в Индию составила 594 млн долларов, а стоимость импорта Азербайджана из Индии - 144,7 млн долларов.

В настоящее время в Азербайджане работают более 600 индийских компаний.

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Версия на английском языке Indian companies want to increase tea exports to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Hindistan şirkətləri Azərbaycana çay ixracını artırmaq istəyir

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