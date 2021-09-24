Баку улучшил позиции в рейтинге мировых финансовых центров

Баку улучшил позиции на две строчки в рейтинге крупнейших финансовых центров мира, который раз в полгода публикует финансовая консалтинговая компания Z/Yen Group Ltd, заняв 105 место.

Баку улучшил позиции в рейтинге крупнейших финансовых центров мира, который раз в полгода публикует финансовая консалтинговая компания Z/Yen Group Ltd. Столица Азербайджана заняла 105 место.

Как передает Report со ссылкой на отчет The Global Financial Centres Index 30, опубликованный в пятницу, Баку поднялся на две строчки, обогнав Санкт-Петербург, который опустился сразу на 22 строки - до 110-й позиции, и Тегеран, который сдал позиции на 13 строк - до 109-й позиции.

Нью-Йорк продолжает оставаться на лидирующей позиции рейтинга крупнейших финансовых центров мира. Он обгоняет Лондон, занимающий второе место, на 22 пункта.

На третью строчку поднялся Гонконг, отстающий от британской столицы на 24 пункта. За ним с разницей в один пункт следуют Сингапур, Сан-Франциско (поднялся сразу на семь позиций), Шанхай, Лос-Анджелес и Пекин. Далее идет Токио, а топ-10 замыкает Париж, который продвинулся вверх в списке сразу на 15 мест. Москва переместилась вверх на семь позиций и теперь занимает 50-е место (между Тель-Авивом и Калгари).

Нур-Султан поднялся на три строчки - до 75-го места, Алматы - на восемнадцать и теперь находится на 83-м месте.

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 30-м по счету). В этот раз в него вошли 116 городов, добавились Кигали (столица Руанды) и Лагос (столица Нигерии). Кроме того, есть 10 ассоциированных центров, ожидающих включения в основной индекс.

В целом средний рейтинг финансовых столиц снизился на 12,9 балла (2,05%). Изменение небольшое, но это уже третье подряд.

"Эти факторы указывают на то, что сохраняется некоторое недоверие к мировой экономике. Тот факт, что общие рейтинги продолжают падать по сравнению с уровнями, которые мы наблюдали в 2019 году, отражает продолжающуюся неопределенность в отношении международной торговли, влияние пандемии COVID-19, а также геополитические и внутренние процессы", - отмечают авторы отчета.

Согласно исследованию, центры Азиатско-Тихоокеанского региона в целом упали в рейтинге GFCI 30, а оценки респондентов из этого региона показывают, что они оценивают китайские центры, в частности, менее благоприятными, чем раньше.

Североамериканские центры показали хорошие результаты в GFCI 30. Это, вероятно, отражает возобновившийся оптимизм в отношении экономики США и Канады по мере того, как они выходят из пандемии, говорится в отчете. Высокие показатели Нью-Йорка и Лондона свидетельствуют о том, что секторам финансовых услуг в этих городах удалось сохранить свои показатели, несмотря на радикальные изменения в методах работы за последние 18 месяцев.

Отметим, что последний рейтинг был составлен на основе опроса свыше 12,86 тыс. респондентов.