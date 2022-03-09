Имущество Dəmir Bank выставляется на повторный аукцион

16 марта в ООО "Бакинский аукционный центр" состоится открытый аукцион по продаже недвижимости ОАО Dəmir Bank, находящегося в процессе ликвидации.

16 марта в ООО "Бакинский аукционный центр" состоится открытый аукцион по продаже недвижимости ОАО Dəmir Bank, находящегося в процессе ликвидации.

Как передает Report, об этом сообщил ликвидатор банка - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

Согласно информации, речь идет о принадлежащем банку частном жилом доме площадью 91 кв. м., расположенном на улице Захида Халилова в Ясамальском районе Баку. Ввиду того, что запланированный на 23 февраля аукцион по продаже имущества не состоялся, имущество вновь оценено в 121 тыс. манатов.