Импорт зерновых и бобовых из Юго-Восточной Анатолии в НАР вырос на 2,2%

В 2023 году Нахчыванская Автономная Республика (НАР) импортировала из турецкого региона Юго-Восточной Анатолии зерновых и бобовых культур на сумму 13,620 млн долларов США.

В 2023 году Нахчыванская Автономная Республика (НАР) импортировала из турецкого региона Юго-Восточной Анатолии зерновых и бобовых культур на сумму 13,620 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию экспортеров зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов их переработки Юго-Восточной Анатолии, это на 2,2% больше, чем в 2022 году.

За отчетный период из региона в зарубежные страны экспортировано зерновой и бобовой продукции на сумму 3 млрд 806,278 млн долларов США, что на 6,6% больше, чем годом ранее.

За 12 месяцев больше всего зернобобовой продукции экспортировано в страны Ближнего Востока (на сумму 2 млрд 022,88 млн долларов США). Это на 3,2% больше, чем годом ранее.

За ними следуют страны Африки (860,2 млн долларов США) и Америки (432,217 млн ​​долларов США). Это соответственно на 0,08% меньше и на 0,3% больше, чем в 2022 году.