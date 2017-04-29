 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Импорт в Азербайджан сократился на 490 млн долларов в этом году

    В первом квартале года страну посетили 554 тыс. туристов

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ За первые 4 месяца этого года объемы импорта в Азербайджан сократились на 490 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления финансов, тарифов и валютного контроля Государственного таможенного комитета (ГТК) Миргасым Вахабов.

    По его словам, увеличилось число участников внешнеторговой деятельности: "Если количество людей, занятых в сфере внешней торговли, 4 месяца назад было 6 тыс., сегодня эта цифра превысила 14 тыс.".

    Представитель ГТК отметил, что 554 тыс. туристов посетили страну в первом квартале. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi