Импорт в Азербайджан сократился на 490 млн долларов в этом году

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ За первые 4 месяца этого года объемы импорта в Азербайджан сократились на 490 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления финансов, тарифов и валютного контроля Государственного таможенного комитета (ГТК) Миргасым Вахабов.

По его словам, увеличилось число участников внешнеторговой деятельности: "Если количество людей, занятых в сфере внешней торговли, 4 месяца назад было 6 тыс., сегодня эта цифра превысила 14 тыс.".

Представитель ГТК отметил, что 554 тыс. туристов посетили страну в первом квартале.