Импорт в Азербайджан некоторых видов живой и охлажденной рыбы будет облагаться таможенной пошлиной

10:32

Кабинет министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных и экспортных таможенных пошлин", утвержденные постановлением от 17 ноября 2017 года.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление об этом.

Согласно документу, до 30 июня 2026 года на некоторые виды живой и охлажденной рыбы, импортируемой в Азербайджан, будет применяться таможенная пошлина в размере 15% (в настоящее время 0%). Также будет изменена таможенная пошлина на импорт защитной обуви: вместо 15% будет взиматься 9 долларов США за пару.

Постановление вступит в силу через 30 дней после опубликования.