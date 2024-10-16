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Импорт в Азербайджан некоторых видов живой и охлажденной рыбы будет облагаться таможенной пошлиной

Импорт в Азербайджан некоторых видов живой и охлажденной рыбы будет облагаться таможенной пошлиной 10:32
Бизнес
16 октября 2024 г. 11:03
Импорт в Азербайджан некоторых видов живой и охлажденной рыбы будет облагаться таможенной пошлиной

Кабинет министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных и экспортных таможенных пошлин", утвержденные постановлением от 17 ноября 2017 года.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление об этом.

Согласно документу, до 30 июня 2026 года на некоторые виды живой и охлажденной рыбы, импортируемой в Азербайджан, будет применяться таможенная пошлина в размере 15% (в настоящее время 0%). Также будет изменена таможенная пошлина на импорт защитной обуви: вместо 15% будет взиматься 9 долларов США за пару.

Постановление вступит в силу через 30 дней после опубликования.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana bir sıra diri və soyudulmuş balıq növlərinin idxalına gömrük rüsumu tətbiq ediləcək

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