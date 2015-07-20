​Импорт табака в первом полугодии сократился на 16,5%

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь текущего года Азербайджан импортировал табака и табачных изделий на сумму в размере 153 897,14 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 30 557,27 тыс. долларов или 16,57% меньше по сравнению с 2014 годом. В результате, импорт табака и табачных изделий составил 3,28% от общего импорта за первое полугодие 2015 года.

За отчетный период Азербайджан экспортировал табака и промышленных заменителей табака на сумму в размере 3 328,53 тыс. долларов, что на 3 007,64 тыс. долларов или 47,47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт табака и промышленных заменителей табака составил 0,06% от общего экспорта за 2015 год.