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Импорт сырья и материалов для производства в Карабахе освобождается от НДС

Импорт сырья и материалов для производства в Карабахе освобождается от НДС В Азербайджане со следующего года предусмотрено освобождение от НДС импорта сырья и материалов, необходимых для производственной деятельности на освобожденных от оккупации территориях.
Бизнес
3 ноября 2022 г. 13:07
Импорт сырья и материалов для производства в Карабахе освобождается от НДС

В Азербайджане со следующего года предусмотрено освобождение от НДС импорта сырья и материалов, необходимых для производственной деятельности на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предложенных дополнениях и изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно изменению, ввоз сырья и материалов по сферам производственной деятельности, перечень которых утвержден органом, установленным соответствующим орган исполнительной власти, резидентами освобожденных от оккупации территорий освобождается от НДС сроком на 10 лет с 1 января 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda istehsal üçün lazım olan xammal və materialın idxalı ƏDV-dən azad edilir

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