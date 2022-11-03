Импорт сырья и материалов для производства в Карабахе освобождается от НДС

В Азербайджане со следующего года предусмотрено освобождение от НДС импорта сырья и материалов, необходимых для производственной деятельности на освобожденных от оккупации территориях.

В Азербайджане со следующего года предусмотрено освобождение от НДС импорта сырья и материалов, необходимых для производственной деятельности на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предложенных дополнениях и изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно изменению, ввоз сырья и материалов по сферам производственной деятельности, перечень которых утвержден органом, установленным соответствующим орган исполнительной власти, резидентами освобожденных от оккупации территорий освобождается от НДС сроком на 10 лет с 1 января 2023 года.