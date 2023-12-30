Импорт некоторых товаров в Азербайджан освобожден от таможенных пошлин еще на 2 года

Некоторые продукты, импортируемые в Азербайджан, освобождены от таможенных пошлин еще на 2 года.

Некоторые продукты, импортируемые в Азербайджан, освобождены от таможенных пошлин еще на 2 года.

Как сообщает Report, в связи с этим Кабинет Министров внес поправки в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин“.

В соответствии с поправками, импортируемые в страну коровы, куры, куриное мясо, сливочное масло, рекомбинированное масло, сывороточное масло, свежие и охлажденные томаты, огурцы и корнишоны, столовые сорта винограда, яблоки, груши, некоторые соки апельсинов и других цитрусовых, напитки на основе фруктовых и овощных соков, некоторые энергетические напитки, , необработанные шкуры освобождены от таможенных пошлин еще на 2 года.