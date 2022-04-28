Импорт кураги с основного рынка поставок в Азербайджан сократился в пять раз

В январе-феврале этого года Азербайджан закупил за рубежом 109,93 тонны кураги на сумму 304,88 тыс. долларов США.

В январе-феврале этого года Азербайджан закупил за рубежом 109,93 тонны кураги на сумму 304,88 тыс. долларов США.

Согласно подсчетам Report, основанным на данных Госкомстата, это в стоимостном выражении в 3,2 раза, а в количественном – в 3,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период из Турции было получено 44,78 тонны продукции на сумму 174,12 тыс. долларов США, из Ирана - 37,13 тонны на сумму 74,26 тыс. долларов США, из Узбекистана - 28 тонн на сумму 56,36 тыс. долларов США, из Германии - 0,01 тонны на сумму 0,13 тыс. долларов США.

По сравнению с показателями первых двух месяцев 2021 года поставки из Турции сократились в 5,1 раза и 3,3 раза соответственно, из Ирана – на 8,6% и 8,9%, из Узбекистана - в 4,3 раза и 4,3 раза, из Германии - на 0% и 44,4% соответственно.