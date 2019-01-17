 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Импорт гуманитарной помощи в Азербайджан увеличился на 71%

    Баку.17 января. REPORT.AZ/ В Азербайджан в 2018 году доставлено гуманитарного груза, безвозмездной и технической помощи на 59 156,3 тыс. долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 71% или 24 523,88 тыс. долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За отчетный период гуманитарного груза, безвозмездной и технической помощи экспортировано на сумму 130,58 тыс. долларов, что на 335,01 тыс. долларов или в 3,6 раза меньше, чем в предыдущем году.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi