Импорт гуманитарной помощи в Азербайджан увеличился на 71%

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Баку.17 января. REPORT.AZ/ В Азербайджан в 2018 году доставлено гуманитарного груза, безвозмездной и технической помощи на 59 156,3 тыс. долларов.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 71% или 24 523,88 тыс. долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За отчетный период гуманитарного груза, безвозмездной и технической помощи экспортировано на сумму 130,58 тыс. долларов, что на 335,01 тыс. долларов или в 3,6 раза меньше, чем в предыдущем году.
Nərmin RəhimovaАвтор новости