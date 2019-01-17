Импорт гуманитарной помощи в Азербайджан увеличился на 71%

Баку.17 января. REPORT.AZ/ В Азербайджан в 2018 году доставлено гуманитарного груза, безвозмездной и технической помощи на 59 156,3 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 71% или 24 523,88 тыс. долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период гуманитарного груза, безвозмездной и технической помощи экспортировано на сумму 130,58 тыс. долларов, что на 335,01 тыс. долларов или в 3,6 раза меньше, чем в предыдущем году.