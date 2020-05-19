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Импорт Грузии из Азербайджана сократился на 6%

Импорт Грузии из Азербайджана сократился на 6%

За первые четыре месяца этого года Грузия импортировала из Азербайджана продукцию на общую сумму 221 843,3 тыс. долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики страны.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт из Азербайджана в соседнюю страну сократился на 5,9%.

В январе-апреле Азербайджан стал третьим основным партнером соседней страны по импорту после Турции и России. Доля страны в общем объеме импорта Грузии составила 9%.

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