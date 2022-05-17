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Импорт глины из Украины в Азербайджан сократился в 35 раз

Импорт глины из Украины в Азербайджан сократился в 35 раз В первом квартале 2022 года в Азербайджан из-за рубежа завезено 56,9 тонны огнеупорной глины на сумму 11,91 тысячи долларов США.
Бизнес
17 мая 2022 г. 10:45
Импорт глины из Украины в Азербайджан сократился в 35 раз

В первом квартале 2022 года в Азербайджан из-за рубежа завезено 56,9 тонны огнеупорной глины на сумму 11,91 тысячи долларов США.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт сократился в стоимостном выражении в 14 раз, а в количественном – в 25 раз.

За отчетный период из Украины ввезено 40 тонн продукции на сумму 9,17 тыс. долларов США, Ирана - 10 тонн на сумму 1,7 тыс. долларов США, из России - 6,9 тонн на сумму 1,04 тыс. долларов США.

По сравнению с показателями годом ранее поставки из Украины сократились в 35 раз и 18 раз соответственно, из России - выросли в 4,1 раза и на 82,5%. За первые три месяца прошлого года импорта из Ирана не было.

Отметим, что в прошлом году 97% импорта огнеупорной глины (из общего объема в 16 618 тонн) пришлось на Украину. В отличие от двух предыдущих месяцев, в марте этого года Азербайджан вообще не поставлял огнеупорную глину из этой страны.

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Версия на английском языке Azerbaijan's clay imports from Ukraine shrink
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın əsas tədarük bazarı olan Ukraynadan gil idxalı 35 dəfə azalıb

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