Глава Управления ГТК: Импорт дешевых дизельных автомобилей из Европы в Азербайджан растет - ИНТЕРВЬЮ

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Интервью информационного агентства Report с начальником Управления регулирования таможенных тарифов и платежей Государственного таможенного комитета Азербайджана Миргасымом Вахабовым.

- Какие изменения (спад) наблюдаются в импорте легковых автомобилей и автобусов после повышения с этого года акцизного налога на их ввоз?

- Большинство автомобилей, ввезенных в страну в течение 2019 года, - это автомобили с объемом двигателя до 2000 куб. см, а максимальный акцизный налог на эти автомобили составляет 600 манатов. Поэтому повышение налога с 0,20 до 0,30 маната за кубический сантиметр не привело к сокращению их импорта. В 2019 году в страну было ввезено больше легковых автомобилей, чем в 2018 году. Если в прошлом году в страну было ввезено 105 автобусов, то за 9 месяцев текущего года данный показатель уже составил 367 единиц. 221 автобус были ввезены по льготным тарифам, предусмотренным законодательными актами,

- Будут ли внесены какие-либо предложения на рассмотрение правительства касательно изменений по акцизному налогу?

- В целях обновления парка легковых автомобилей, стимулирования использования экологически чистых транспортных средств, предотвращения ввоза старых автомобилей в страну с соответствующими структурами ведутся обсуждения по оптимизации и дифференцирования акцизных ставок.

- Сегодня многие европейские страны вводят ограничения на использование автомобилей с дизельными двигателями, и к 2025 году их использование будет полностью прекращено. Признаем, что автомобили с дизельными двигателями импортируются в Азербайджан и многие страны. Есть ли у Гостаможни какие-либо предложения правительству по данному вопросу?

- На фоне отказа большинства европейских стран от использования автомобилей, работающих на дизтопливе, растет количество ввозимых в нашу страну дешевых автомобилей из Европы. Эксплуатация дизельных автомобилей в европейских странах предусмотрена до 2025-2026 годов. В связи с этим в ходе обсуждений с соответствующими ведомствами будут представлены предложения, направленные на снижение интереса к ввозу экологически вредных автомобилей, работающих на дизтопливе.

- Ранее вы говорили, что будет изменен закон касательно сроков нахождения в стране зарегистрированных за рубежом автомобилей или времени пребывания зарегистрированных у нас автомобилей в другой стране. Какова текущая ситуация по данному вопросу?

- В последнее время участились случаи использования физическими лицами автомобилей, зарегистрированных за рубежом, без постоянной регистрации на территории страны. В то же время для временного въезда в страну не требуются экологические стандарты Евро-4, что создает условия для длительного пребывания в стране автомобилей, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и не соответствуют техническим требованиям безопасности. В связи с этим соблюдение правил временного нахождения транспортных средств в стране находится под контролем. С другой стороны, Гостаможня представила предложения Кабинету министров о внесении изменений в законодательство с целью введения штрафов в случае возврата обратно в страну автомобиля, который пребывает за рубежом более длительный период, чем предусмотрено законодательством.

- Какова нынешняя ситуация с импортом гибридных автомобилей в Азербайджан?

- В этом году количество ввезенных в страну гибридных автомобилей увеличилось. Если в 2018 году было импортировано 146 гибридных автомобилей, то за первые 9 месяцев 2019 года данный показатель составил 609.

- В будущем ожидается ли применение каких-либо льгот на импорт таких автомобилей?

- Поощряющие проекты по ввозу таких автомобилей в страну обсуждаются с соответствующими структурами.

- Потребителям интересно, как рассчитываются таможенные пошлины на подобные автомобили?

- Таможенные пошлины на ввоз гибридных автомобилей идентичны пошлинам, применяемым к ввозу других транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. Пошлины рассчитываются в зависимости от страны происхождения, таможенной стоимости, объема двигателя и даты выпуска.

- Какая тенденция зафиксирована в количестве электромобилей, ввезенных в страну в этом году?

- Число ввозимых в страну электромобилей растет. За 9 месяцев этого года в страну было ввезено 112 электромобилей, из них 5 – легковых авто. В соответствии с пунктом 164.1.41 Налогового кодекса импорт автомобилей, работающих на электродвигателях, освобожден от уплаты НДС с 1 января 2019 года.

- Каков удельный вес освобождения от уплаты таможенных пошлин в общем объеме импорта Азербайджана? Насколько их объем сократился за последние годы и по каким причинам?

- В соответствии с соглашениями "О свободной торговле" и "О разделе продукции", постановлением Кабинета Министров от 22 апреля 1998 года "О ставках таможенных пошлин по импортно-экспортным операциям в Азербайджанской Республике", законом "О таможенном тарифе" от 13 июня 2013 года, статьей 164 Налогового кодекса и Указом президента "О дополнительных мерах по стимулированию инвестиций" от 18 января 2016 года в целях развития ненефтяного сектора и поощрения других приоритетных областей за 9 месяцев 2019 года доля освобождения от уплаты таможенных пошлин в общем объеме ввезенных товаров составила 66,9%, а льготы по НДС - 39,28%.

- Каковы результаты мониторингов, проводимых в этом направлении? Какие работы осуществляются для сокращения удельного веса льгот?

- В соответствии с пунктом 1.5 "Плана мероприятий по совершенствованию системы контроля за импортно-экспортными операциями", утвержденного распоряжением президента страны от 28 июня 2018 года в целях оценки влияния налоговых и таможенных льгот на доходы бюджета и деятельность субъектов предпринимательской деятельности центральным органом исполнительной власти при участии Госкомтаможни разрабатываются правила оценки эффективности налоговых и таможенных льгот. Также проводятся работы для создания централизованного реестра по случаям освобождения от таможенных пошлин в импортно-экспортных операциях и обеспечения доступа соответствующих органов к этой информации.